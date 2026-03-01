Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (41.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 45. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Landsberg sicherte (81.). Die Landsberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Ludwig, Hirschel, Lorenz, Schneider, Perll, Scheller (21. Weygant), Hellie (28. Gebhardt), Ketzel (79. Schmidt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (46. Schlömer), Kozlowski, Schröter (79. Marku), Giss, Konicki, Kaziur, Hartung, Seelig

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32