Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 31 Fans mit 1:4 (1:2) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian-Gabriel Gropius. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (20.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Theele den Ball ins Netz.

SV Seilerwiesen Magdeburg Kopf an Kopf mit Magdeburger SV Börde – 1:1 in Minute 24

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Blümel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (81.). Damit war der Triumph des Magdeburger SV Börde gesichert. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Klimm, Tamaan (63. Ebeling), Theele (77. Schmidt), Schröder, Rathsack, Seegers, Gropius, Skorsetz, Meyer (68. Lücke), Stridde

Magdeburger SV Börde: König – Lange, Schüßler, Gallert (77. Boeke), Brussig (70. Johne), Rebone (85. Kircheis), Rhode, Fritsch, Müller, Lipowski (33. Kreutzer), Blümel

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31