Lützen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Lützener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:5 (1:2).

Malte Laufer (TSV Eintracht Lützen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Lützener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Faruk Ilyas Ölmez der Torschütze (30.).

30. Minute TSV Eintracht Lützen auf Augenhöhe mit TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Emir Redzhebov (Wörmlitz-Böllberg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Pretzsch, Hristov, Meyer, Tober, Weiß, Laufer, Neidhold, F. M. Nadolny, K. Nadolny

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Redzhebov, Moussa Diop, Abo Zamr, Ölmez, Schulze, Haase (46. Gorgas), Schulze, Ouedraogo, Löbel

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20