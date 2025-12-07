Dem SV 51 Langenapel gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den TuS Wahrburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Wahrburg durch.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Marcel Peters kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – Minute 76

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TuS Wahrburg steckte noch zweimal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Beneke (46. Pokorny), Vierke, Afanasew (79. Neuling), Roloff, Peters, Roese, Stolz, Meyer, Bromann (81. Kamga Kamno), Schulz

TuS Wahrburg: Schmidt – Heim, Werle (81. Wennrich), Wennrich, Schlegel, Assmann, Radelhof, Burghard, Rundstedt, Salemski (46. Schulz), Schnee (62. Klipp)

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52