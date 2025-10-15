Rund 15 Winzer aus der Region präsentieren am Wochenende ihre edlen Tropfen, während Besucher auch kulinarisch und mit einem Rahmenprogramm versorgt werden. Mit welcher Erwartung die Winzer nach Halle kommen.

Erstes Hallesches Weinfest auf dem Markt - Schon jetzt gibt es Verbesserungsvorschlag

Beim letztjährigen Bauernmarkt wurde zur Freude vieler Besucher auch Wein ausgeschenkt. Beim Weinfest an diesem Wochenende auf dem Markt fällt die Auswahl noch erheblich größer aus.

Halle (Saale)/MZ - Warum nicht einmal ein Weinfest in Halle? Die Frage sei schon häufiger ans Stadtmarketing Halle herangetragen worden, sagt Pressesprecherin Isabel Hermann. Und weil offenbar auch Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) sich für die Idee begeistert hat, lädt die Stadt an diesem Wochenende nun zum ersten Halleschen Weinfest ein.