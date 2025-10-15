15 Fußballer haben den Halleschen FC im Sommer verlassen, viele sind bei anderen Klubs der Regionalliga gelandet. Wie es ist es den Abgängen ergangen? Wer überzeugt, wer hat sich verzockt?

Torjäger, Stammkraft, im Abstiegskampf, mit Kreuzbandriss oder ganz ohne Job! Was aus den Abgängen des Halleschen FC geworden ist

Halle/MZ - 15 Spieler haben den Halleschen FC im Sommer verlassen, zwei davon per Leihe. Wie schlagen sich die ehemaligen Kicker des Fußball-Regionalligisten, zu denen etwa Jonas Nietfeld oder Lucas Halangk zählen? Die MZ gibt einen Überblick.