Weil er einen 41-Jährigen in dessen Wohnung bedroht und später geschlagen haben soll, ermittelt die Polizei in Halle gegen einen 38-Jährigen. Was bei seiner Durchsuchung noch zum Vorschein kam.

In seiner Wohnung wurde ein 41-Jähriger mit einem Messer bedroht und mit einer Taschenlampe geschlagen.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Am späten Sonntagabend gegen 23.20 Uhr kam es im Bereich Paul-Suhr-Straße in Halle zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 41-Jährigen.

Streit in der Wohnung, draußen dann zugeschlagen

Wie die Polizei berichtet, habe es nach ersten Erkenntnissen zwischen dem Mann und einem 38-Jährigen erst eine verbale Auseinandersetzung in der Wohnung des Geschädigten gegeben. Dabei drohte der 38-Jährige dem anderen mit einem Messer.

Nachdem der Beschuldigte und der Geschädigte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verlassen hatten, habe der 38-Jährige den 41-Jährigen mit einer Taschenlampe geschlagen, berichtet die Polizei. Durch die Gewalteinwirkung zog sich der Geschädigte Verletzungen zu.

Gefälschte Geldscheine beim Täter gefunden

Der 38-Jährige konnte noch in der Nähe des Tatortes durch Polizeibeamte gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung seien vier gefälschte 20-Euro-Scheine gefunden und sichergestellt worden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am Tatort wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis für den betreffenden Bereich ausgesprochen. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden durch die Polizei eingeleitet und dauern weiter an.