Im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke zeigen sich bei den Rot-Weißen einmal mehr zwei bekannte Probleme der vergangenen Wochen. Warum Trainer Robert Schröder die Situation selbstverschuldet sieht.

Vorne ohne Killerinstinkt, hinten naiv: Der HFC verliert die Spitze weiter aus den Augen

HFC-Torwart Sven Müller (r.) war nach dem späten Ausgleichstreffer gegen die VSG Altglienicke angefressen.

Fürstenwalde/MZ - Die Blicke der Spieler des Halleschen FC führten ins Nichts – auf kalten Beton. Der Nachmittag in Fürstenwalde mit dem Auswärtsspiel gegen die VSG Altglienicke begann für die Rot-Weißen mit einer kuriosen Randnotiz: In den Sozialen Medien veröffentlichte der Verein ein Foto von der Auswechselbank aus Sicht der Spieler. Die Sitze lagen so tief, dass sie von dort nicht das Spielfeld, sondern nur die graue Mauer sahen.