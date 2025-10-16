In Halle steigt das Eishockeyfieber. Am 25. Oktober eröffnet der Sparkassen-Eisdom. Das Maskottchen der Saale Bulls ist in der Woche ab 20. Oktober zu Gast im Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof und Schirmherr einer Mega-Ticketaktion. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Kostenlos zu den Saale Bulls im neuen Eisdom: Wie Sie Freikarten gewinnen können

MZ-Volontärin Hanna Schabacker hat den Bullen gezähmt. Das Maskottchen der Saale Bulls steht jetzt eine Woche bei MZ im Gläsernen Bahnhofsbüro.

Halle (Saale)/MZ - Der Theater-Esel aus dem nt war schon da, jetzt wird das Gläserne Büro der MZ im Hauptbahnhof Halle zur Stierkampfarena. Bis Freitag, 24. Oktober, ist das originale Maskottchen der Saale Bulls Gast im Pop-up-Store der Mitteldeutschen Zeitung, quasi als Aufgalopp für die Eröffnung des Sparkassen-Eisdoms am 25. Oktober. Das Beste: Die Bulls und die MZ vergeben 100 Freikarten für Heimspiele in der neuen Arena.