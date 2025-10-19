In der Gemeinde Petersberg wurde am Sonntag gewählt. Der parteilose Daniel Zwick hat sich dabei gegen die AfD-Kandidatin Kerstin Lehmann durchgesetzt.

Die erste Gratulantin nach Ende der Stimmenauszählung war Daniel Zwicks Ehefrau.

Petersberg/MZ. - „Mega überwältigt“ sei er, sagte Daniel Zwick (parteilos) am Sonntagabend im Petersberger Briefwahllokal in Wallwitz. Ein offizielles Wahlergebnis gab es zu dem Zeitpunkt um kurz vor 8 Uhr zwar noch nicht, aber der Wahlsieg war dem 45-Jährigen praktisch nicht mehr zu nehmen. Aus mehreren Wahllokalen waren eindeutige Meldungen gekommen und auch die Briefwähler hatten deutlich entschieden: Zwick soll neuer Bürgermeister der Gemeinde Petersberg werden.