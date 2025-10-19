weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Bürgermeisterwahl in Petersberg: Parteiloser Kandidat Zwick gewinnt mit großem Abstand

Bürgermeisterwahl in Petersberg Parteiloser Kandidat Zwick gewinnt mit großem Abstand

In der Gemeinde Petersberg wurde am Sonntag gewählt. Der parteilose Daniel Zwick hat sich dabei gegen die AfD-Kandidatin Kerstin Lehmann durchgesetzt.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 19.10.2025, 22:53
Die erste Gratulantin nach Ende der Stimmenauszählung war Daniel Zwicks Ehefrau.
Die erste Gratulantin nach Ende der Stimmenauszählung war Daniel Zwicks Ehefrau. (Foto: Jonas Nayda)

Petersberg/MZ. - „Mega überwältigt“ sei er, sagte Daniel Zwick (parteilos) am Sonntagabend im Petersberger Briefwahllokal in Wallwitz. Ein offizielles Wahlergebnis gab es zu dem Zeitpunkt um kurz vor 8 Uhr zwar noch nicht, aber der Wahlsieg war dem 45-Jährigen praktisch nicht mehr zu nehmen. Aus mehreren Wahllokalen waren eindeutige Meldungen gekommen und auch die Briefwähler hatten deutlich entschieden: Zwick soll neuer Bürgermeister der Gemeinde Petersberg werden.