Baustellen gab es in Halle schon vor den Straßen. Egal ob Steintor, Riebeckplatz oder an der Saale in Trotha: Die Industrialisierung veränderte auch in der Stadt den Straßenbau massiv. Wie das geschah, das zeigen Bilder und Akten.

Pflaster, Teer und Beton: So entstanden die Straßen in Halle

Halle/MZ. - Es lohnt sich, die Fotos mit einer Lupe genau anzuschauen oder auf dem Computer einzelne Ausschnitte zu vergrößern. Da ist zum Beispiel der Riebeckplatz im Jahr 1928: Im Hintergrund steht ein großes Gebäude mit der Gaststätte Riebeckbräu, im Obergeschoss erkennt man die Werbung des Bankhauses Peckolt und Raake.