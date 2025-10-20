weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Baustellen gab es in Halle schon vor den Straßen. Egal ob Steintor, Riebeckplatz oder an der Saale in Trotha: Die Industrialisierung veränderte auch in der Stadt den Straßenbau massiv. Wie das geschah, das zeigen Bilder und Akten.

Von Walter Zöller 20.10.2025, 12:05
Straßenbau war und ist Knochenarbeit.
Straßenbau war und ist Knochenarbeit. (Foto: Stadtarchiv Halle)

Halle/MZ. - Es lohnt sich, die Fotos mit einer Lupe genau anzuschauen oder auf dem Computer einzelne Ausschnitte zu vergrößern. Da ist zum Beispiel der Riebeckplatz im Jahr 1928: Im Hintergrund steht ein großes Gebäude mit der Gaststätte Riebeckbräu, im Obergeschoss erkennt man die Werbung des Bankhauses Peckolt und Raake.