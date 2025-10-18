Wohnhausbrand in Halle Dramatisch: Wie eine Hallenserin zur Lebensretterin wurde und selbst alles verlor
Vor rund einer Woche hat es in einem Wohnhaus in der Cansteinstraße gebrannt. Was sich dort abgespielt hat und warum jemand Todesangst hatte.
Aktualisiert: 18.10.2025, 11:38
Halle (Saale)/MZ - „Sie ist mein Engel, unsere Lebensretterin“, sagt Lolita Korenblum (35) und umarmt Claudia R., während ihr die Tränen die Wangen herunterlaufen. Die beiden Frauen verbindet nämlich nicht nur eine tolle Nachbarschaft, sondern auch der schrecklichste Tag ihres Lebens. Wie Claudia für Lolita und ihre kleine Tochter zur Retterin wurde.