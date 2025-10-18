Vor rund einer Woche hat es in einem Wohnhaus in der Cansteinstraße gebrannt. Was sich dort abgespielt hat und warum jemand Todesangst hatte.

Dramatisch: Wie eine Hallenserin zur Lebensretterin wurde und selbst alles verlor

Die Mieter in der Cansteinstraße haben alles verloren - ein Blick in eine der völlig zerstörten Wohnungen.

Halle (Saale)/MZ - „Sie ist mein Engel, unsere Lebensretterin“, sagt Lolita Korenblum (35) und umarmt Claudia R., während ihr die Tränen die Wangen herunterlaufen. Die beiden Frauen verbindet nämlich nicht nur eine tolle Nachbarschaft, sondern auch der schrecklichste Tag ihres Lebens. Wie Claudia für Lolita und ihre kleine Tochter zur Retterin wurde.