Polizeieinsatz in Halle Großeinsatz der Polizei in Halle: Pfefferspray im „Bankers Club“ versprüht
Großeinsatz der Polizei in Halle nach einer Auseinandersetzung: Pfefferspray im „Bankers Club“ sorgt für Atemwegsreizungen bei Clubgästen. Was bisher bekannt ist.
Aktualisiert: 19.10.2025, 11:58
Halle (Saale). - In der Nacht zum Sonntag kam es am „Bankers Club“ an der Waisenhausmauer zu einem Großeinsatz der Polizei. Kurz vor zwei Uhr gerieten mehrere Personen in den Clubräumlichkeiten offenbar in eine Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.