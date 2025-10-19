Großeinsatz der Polizei in Halle nach einer Auseinandersetzung: Pfefferspray im „Bankers Club“ sorgt für Atemwegsreizungen bei Clubgästen. Was bisher bekannt ist.

IGroßeinsatz der Polizei in Halle: Im Bankers Club wurde in der Nacht zu Sonntag Pfefferspray versprüht.

Halle (Saale). - In der Nacht zum Sonntag kam es am „Bankers Club“ an der Waisenhausmauer zu einem Großeinsatz der Polizei. Kurz vor zwei Uhr gerieten mehrere Personen in den Clubräumlichkeiten offenbar in eine Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.