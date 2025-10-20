Modernisierung geplant Neue Treppe für Schanze: Das erwartet die Skispringer beim SFV Rothenburg
Seit Jahrzehnten kämpfen die Skispringer in Rothenburg mit wackeligen Stufen – jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Warum der Verein aufatmet und wie die Bauarbeiten finanziert werden können.
20.10.2025, 16:00
Rothenburg/MZ. - Sie sind schief, unterschiedlich groß und wackelig - die Stufen, die die Skisprungsportler des SFV Rothenburgs gleich mehrmals während ihres Trainings hochlaufen müssen. Das soll sich nun ändern, wie Vereinsvorsitzender Patrick Valentin voller Vorfreude gegenüber der MZ mitteilt. „Es ist das Letzte, das unsere Schanzen von der Modernisierung trennt.“