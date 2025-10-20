Seit Jahrzehnten kämpfen die Skispringer in Rothenburg mit wackeligen Stufen – jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Warum der Verein aufatmet und wie die Bauarbeiten finanziert werden können.

Neue Treppe für Schanze: Das erwartet die Skispringer beim SFV Rothenburg

Das Projekt in Rothenburg kann starten. Nachdem Melanie Mätzel von Lotto Sachsen-Anhalt den Förderscheck an Patrick Valentin (2.v.r) und Andreas Teubner (r.) vom SFV Rothenburg überreicht hat, stehen Harald und Mathias Valentin (v.l.) vom Bauunternehmen Valentin schon in den Startlöchern.

Rothenburg/MZ. - Sie sind schief, unterschiedlich groß und wackelig - die Stufen, die die Skisprungsportler des SFV Rothenburgs gleich mehrmals während ihres Trainings hochlaufen müssen. Das soll sich nun ändern, wie Vereinsvorsitzender Patrick Valentin voller Vorfreude gegenüber der MZ mitteilt. „Es ist das Letzte, das unsere Schanzen von der Modernisierung trennt.“