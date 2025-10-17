Erschütternde Krebsdiagnose Vater Normen aus Halle schwer krebskrank - Familie mit zwei Kindern braucht dringend Hilfe
Normen Lindner, der eigentlich selbst Menschen in Not hilft, braucht jetzt selbst Hilfe – und seine Familie finanzielle Unterstützung. Eine Freundin ruft Spendenaktion ins Leben.
Aktualisiert: 19.10.2025, 11:36
Halle (Saale). - Leila Mnini ist geschockt über das, was ihrer Freundin und deren Familie gerade passiert: Der Mann ihrer Freundin und Kommilitonin ist sehr schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. „Deshalb habe ich diese Spendenaktion ins Leben gerufen“, schreibt Leila.