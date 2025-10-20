Nächste Großbaustelle Halle bröckelt auseinander - weitere Brücke auf B80 muss abgerissen werden
Bis 2027 werden am Rennbahnkreuz und am Holzplatz sechs marode Brücken neu gebaut. Doch damit ist es nicht getan. Das nächste Bauwerk ist verschlissen.
20.10.2025, 08:06
Halle (Saale)/MZ - Halles Brücken aus den späten 1960er Jahren geben den Geist auf! Derzeit lässt die Stadt bis Frühjahr 2027 sechs Brücken auf der Magistrale/B80 am Rennbahnkreuz und Holzplatz erneuern. Doch damit ist es nicht getan. Die nächste B80-Brücke muss abgerissen werden.