Bis 2027 werden am Rennbahnkreuz und am Holzplatz sechs marode Brücken neu gebaut. Doch damit ist es nicht getan. Das nächste Bauwerk ist verschlissen.

Halle bröckelt auseinander - weitere Brücke auf B80 muss abgerissen werden

Um diese Brücke geht es. Ihre Zeit ist abgelaufen.

Halle (Saale)/MZ - Halles Brücken aus den späten 1960er Jahren geben den Geist auf! Derzeit lässt die Stadt bis Frühjahr 2027 sechs Brücken auf der Magistrale/B80 am Rennbahnkreuz und Holzplatz erneuern. Doch damit ist es nicht getan. Die nächste B80-Brücke muss abgerissen werden.