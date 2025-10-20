Die Frauen des Syntainics MBC sind Tabellenletzter. Coach Topal ist angefressen, kritisiert sein Team. Wie Vereinschef Geissler den Fehlstart bewertet.

Vier Niederlagen: Wie reagiert der Syntainics MBC auf den Fehlstart des Frauenteams?

Halle/MZ - Kurz vor Spielende, nach dem 20. Ballverlust, vergrub Martin Geissler sein Gesicht in den Händen. Es war nicht nur für den Chef des Syntainics MBC schwer anzusehen, was sich am Sonntagnachmittag in der SWH-Arena abspielte. Der Basketball-Bundesligist aus Halle verlor auch sein viertes Saisonspiel. Diesmal mit 62:71 gegen TK Hannover. Die Lions stehen damit am Tabellenende und der Frust nimmt zu. „Wir sind einfach zu undiszipliniert“, schimpfte Trainer Timur Topal, der erstmals in dieser Spielzeit richtig angefasst nach einer Niederlage wirkte.