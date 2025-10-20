Die Lücke, die Real im Neustadt Centrum gerissen hat, soll in wenigen Monaten geschlossen werden. Dafür sucht Rewe über 100 neue Mitarbeiter. Gleichzeitig kündigen sich neue Mieter im Einkaufstempel an.

Shoppen und zocken: Bundesliga-Wetten bald auch aus dem Neustadt Centrum in Halle

Das Neustadt Centrum ist der Dreh- und Angelpunkt in Halles größtem Stadtteil. Dort passiert gerade eine Menge.

Halle (Saale)/MZ. - Das Parkdeck über dem neuen Rewe-Supermarkt im Neustadt Centrum ist wieder abgesenkt, die neuen Trennwände sind drin. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Stefan Brunsch von der Baufirma Papenburg, die die gigantische Erdgeschossfläche nach dem Aus von Real für die neuen Mieter ausbaut. Tatsächlich passiert im wichtigsten Shopping-Center der Neustadt aber noch viel mehr.