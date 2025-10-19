Mit Geduld, Neugier und Leidenschaft baut die in Halle aufgewachsene Andrea Wagner in Altenburg Safran an – das teuerste Gewürz der Welt. Was mit ein paar geschenkten Knollen begann, ist heute einzigartig in Mitteldeutschland.

Die Safran-Blüte erstreckt sich über vier Wochen im Herbst. Dann kann Andrea Wagner die Krokusse ernten.

Altenburg/MZ. - Obwohl der Wind über das Feld rauscht, ist das Knacken deutlich zu hören. Das Geräusch entsteht, wenn Andrea Wagner den Stängel eines Safran-Krokus abknickt. Die 56-Jährige pflückt die Blüten, die mit ihrer violetten Farbe gegen das triste Oktobergrau anleuchten. „Wir gehen jeden Morgen über das Feld und sammeln die Pflanzen ein, die sich schon an der Oberfläche zeigen.“ Safran verharre nämlich lange im Boden. „Er ist, was das anbelangt, ein kleines Sensibelchen“, sagt Wagner.