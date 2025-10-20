Die Handballer vom HC Aschersleben zeigen im Regionalliga-Punktspiel trotz Personalsorgen in Pirna Moral. Der Gastgeber legt in der ersten Halbzeit jedoch den Grundstein zum Erfolg.

Gekämpft, aber verloren: Aschersleben Alligators haben in Pirna keine Chance

Der HC Aschersleben, hier mit Leon Klug beim Wurf, verlor das Regionalliga-Auswärtsspiel bei der SG Pirna-Heidenau.

Aschersleben/MZ - Nichts zu holen gab es für die Handballer aus Aschersleben beim Punktspiel in Pirna: Die ersatzgeschwächten Alligatoren unterlagen am Sonnabendabend in Nachbarschaft der sächsischen Landeshauptstadt mit 23:32 gegen das Team der SG Pirna-Heidenau. Cheftrainer Martin Wartmann verteilt dennoch an die Mannschaft ein Lob für deren kämpferische Einstellung.