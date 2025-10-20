Feuerwehren aus Annaburger Ortsteilen und aus dem sächsischen Dommitzsch werden zum alten Elbehafen nach Prettin gerufen. Mit welcher Aufgabe sie sich konfrontiert sehen.

Mehrere kleine Brandnester galt es bei einer Feuerwehrübung an der Prettiner Elbe an Bord des Schiffes zu löschen.

Prettin/MZ. - Folgt man den Aussagen des russischen Erzählers Alexander Kulitsch, dann ist die wichtigste Konsequenz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie: Alles ist möglich. Bestätigen können das auf jeden Fall aktive Feuerwehrmänner und -frauen. Besonders für sie gilt, sich auf jedes nur mögliche Szenario so gut es geht vorzubereiten. Auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Einsatzes gering ist.