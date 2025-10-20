Feuerwehrübung Elbe Prettin mit Rettungseinsatz Feuerwehren retten über Bord gegangenen „Mann“ – Große Übung am Elbehafen Prettin
Feuerwehren aus Annaburger Ortsteilen und aus dem sächsischen Dommitzsch werden zum alten Elbehafen nach Prettin gerufen. Mit welcher Aufgabe sie sich konfrontiert sehen.
20.10.2025, 12:15
Prettin/MZ. - Folgt man den Aussagen des russischen Erzählers Alexander Kulitsch, dann ist die wichtigste Konsequenz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie: Alles ist möglich. Bestätigen können das auf jeden Fall aktive Feuerwehrmänner und -frauen. Besonders für sie gilt, sich auf jedes nur mögliche Szenario so gut es geht vorzubereiten. Auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Einsatzes gering ist.