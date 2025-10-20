weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Feuerwehrübung Elbe Prettin mit Rettungseinsatz: Feuerwehren retten über Bord gegangenen „Mann“ – Große Übung am Elbehafen Prettin

Feuerwehrübung Elbe Prettin mit Rettungseinsatz Feuerwehren retten über Bord gegangenen „Mann“ – Große Übung am Elbehafen Prettin

Feuerwehren aus Annaburger Ortsteilen und aus dem sächsischen Dommitzsch werden zum alten Elbehafen nach Prettin gerufen. Mit welcher Aufgabe sie sich konfrontiert sehen.

Von Sven Gückel 20.10.2025, 12:15
Mehrere kleine Brandnester galt es bei einer Feuerwehrübung an der Prettiner Elbe an Bord des Schiffes zu löschen.
Mehrere kleine Brandnester galt es bei einer Feuerwehrübung an der Prettiner Elbe an Bord des Schiffes zu löschen. (Foto: Sven Gückel)

Prettin/MZ. - Folgt man den Aussagen des russischen Erzählers Alexander Kulitsch, dann ist die wichtigste Konsequenz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie: Alles ist möglich. Bestätigen können das auf jeden Fall aktive Feuerwehrmänner und -frauen. Besonders für sie gilt, sich auf jedes nur mögliche Szenario so gut es geht vorzubereiten. Auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Einsatzes gering ist.