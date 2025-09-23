Krise bei Energieversorger im Harz Nach Mobbingvorwürfen: Spitze der Stadtwerke Quedlinburg wird neu aufgestellt - warum Mittarbeiter skeptisch sind
Bei den Stadtwerken Quedlinburg brodelt es weiter: Nach den Mobbingvorwürfen sollen es Veränderungen an der Spitze des Unternehmens geben. Mitarbeiter äußern Zweifel an der Entscheidung.
Aktualisiert: 23.09.2025, 12:02
Quedlinburg/MZ. - Über Monate hinweg ist wegen des Konflikts zwischen Mitarbeitern und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Quedlinburg offen gewesen, wie es an der Spitze des kommunalen Unternehmens weitergeht. Die Entscheidung ist nun gefallen.