  4. Mobbingvorwürfe: Spitze der Stadtwerke Quedlinburg wird neu aufgestellt - Mittarbeiter skeptisch

Krise bei Energieversorger im Harz Nach Mobbingvorwürfen: Spitze der Stadtwerke Quedlinburg wird neu aufgestellt - warum Mittarbeiter skeptisch sind

Bei den Stadtwerken Quedlinburg brodelt es weiter: Nach den Mobbingvorwürfen sollen es Veränderungen an der Spitze des Unternehmens geben. Mitarbeiter äußern Zweifel an der Entscheidung.

Von Petra Korn Aktualisiert: 23.09.2025, 12:02
Wie soll es an der Spitze der Stadtwerke Quedlinburg weitergehen? Dazu hat der Aufsichtsrat nun eine Entscheidung getroffen. Archivfoto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Über Monate hinweg ist wegen des Konflikts zwischen Mitarbeitern und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Quedlinburg offen gewesen, wie es an der Spitze des kommunalen Unternehmens weitergeht. Die Entscheidung ist nun gefallen.