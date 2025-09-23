In Zörbig soll die Kinderbetreuung um 30 Euro teurer werden. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Zörbig/MZ. - Viele Kosten sind gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Kindertagesstätten aus. In Zörbig plant man daher die erste tarifliche Anpassung seit 2017. Im Stadtelternrat sei bereits einheitlich dafür gestimmt worden, die Preise für alle Betreuungsarten um 30 Euro zu erhöhen. Dies sei notwendig, „weil die Personalkosten gestiegen sind und auch die Einrichtungen massiv finanziert wurden. Zum Beispiel haben wir Klimaanlagen in die Kindergärten eingebaut“, erklärt Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) die Gründe für die Anpassung, über die der Stadtrat entscheiden soll.