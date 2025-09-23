Ein Filmdreh auf der Schmeerstraße und der Kuhgasse, ein Kreuzbandriss bei einem Ex-HFC-Stürmer, Glasfaser und weitere Pläne für die Ziegelwiese: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 23. September 2025, in Halle wichtig ist.

7.20 Uhr: Digitale Sprechstunden bei Ärzten waren in der Pandemie Alltag. Danach ebbte das Interesse schlagartig ab. Dabei hat das Instrument Vorteile.

Ein Hausarzt sitzt während einer Videosprechstunde in seiner Praxis vor einem Laptop. (Symbolfoto: dpa)

„Die Videosprechstunde bieten immer mehr Ärzte an“, sagt Thomas Dörrer, Vize-Präsident der Ärztekammer und Allgemeinarzt in Teutschenthal. Lesen Sie hier, warum aus seiner Sicht „früher oder später alle Hausarzt-Praxen sie anbieten“ sollten.

Mawi Concerts: Ein bisschen Generationswechsel

6.51 Uhr: In den letzten Tagen der DDR gründete der studierte Landwirt Matthias Winkler eine Konzertagentur, die seitdem zur größten ihrer Branche in Ostdeutschland gewachsen ist: Mawi Concert.

An seinem 60. Geburtstag schlägt der Hallenser das nächste Kapitel auf – er gibt ein Stück Verantwortung an Sohn Max ab.

Lesen Sie hier heute von Denny Kleindienst: Chefin des Stadtmuseums steht in der Kritik

Hier in Halle schreibt heute für Sie Denny Kleindienst. (Grafik: Tobias Büttner)

Für einen Tag: Halle wird zur Filmkulisse

6.29 Uhr: Neugierige Blicke aus der Straßenbahn, und auch Passanten und Radfahrer wundern sich: Rot-weiße Kegel säumten am Montag die Schmeerstraße in Höhe der Kuhgasse.

Alte Fahrräder an der Litfaßsäule in der Schmeerstraße: Sie gehören zu den Requisiten für den Film. (Foto: Katja Pausch)

Für die deutsch-italienische Kinoproduktion „Das Mädchen mit der Leica“ wurde für einen Tag auch in Halle gedreht. Welche Geschichte der Film erzählt und warum ausgerechnet Halle als Drehort ausgewählt wurde.

Kreuzbandriss für Ex-HFC-Stürmer Friedrich

6.13 Uhr: Hiobsbotschaft für Robin Friedrich und Chemie Leipzig: Ex-HFC-Stürmer reißt sich das Kreuzband

Für Chemie Leipzig und Robin Friedrich herrscht nach der Diagnose Kreuzbandriss bittere Gewissheit. (Foto: Imago/Huebner)

Der Angreifer wechselte im Sommer vom HFC zu den Leipzigern, um mehr Spielzeit zu bekommen. Nun muss er einen schweren Rückschlag verkraften.

Glasfaser für die Ziegelwiese

5.56 Uhr: Neuer kostenloser Service: Auf der Ziegelwiese in Halle ist Glasfaser geplant.

Wie hier am Männertag 2025 finden auf der Ziegelwiese in Halle immer wieder größere Veranstaltungen statt. (Archivfoto: Alexander Kain)

Einer der beliebtesten Parks in Halle soll bald noch besser werden. Die Stadt plant aber auch noch mehr Neuheiten auf der Ziegelwiese.