Der Angreifer wechselte im Sommer vom HFC zu den Leipzigern, um mehr Spielzeit zu bekommen. Nun muss er einen schweren Rückschlag verkraften.

Hiobsbotschaft für Robin Friedrich und Chemie Leipzig: Ex-HFC-Stürmer reißt sich das Kreuzband

Leipzig/MZ/CKI- Chemie Leipzig hat den ersten Saisonsieg am Freitag gegen BFC Dynamo (2:0) teuer bezahlt. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich Robin Friedrich, der im Sommer vom Halleschen FC zu den Leipzigern gewechselt war, in dem Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen.