Der Angreifer wechselte im Sommer vom HFC zu den Leipzigern, um mehr Spielzeit zu bekommen. Nun muss er einen schweren Rückschlag verkraften.

22.09.2025, 16:16
Für Chemie Leipzig und Robin Friedrich herrscht nach der Diagnose Kreuzbandriss bittere Gewissheit.
Foto: Imago/Huebner

Leipzig/MZ/CKI- Chemie Leipzig hat den ersten Saisonsieg am Freitag gegen BFC Dynamo (2:0) teuer bezahlt. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich Robin Friedrich, der im Sommer vom Halleschen FC zu den Leipzigern gewechselt war, in dem Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen.