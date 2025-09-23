Eine neue Ausstellung ist jetzt im Künstlerhaus 188 in Halle zu sehen. Und zwar nicht nur von Mitgliedern: Jedes Vereinsmitglied war nicht nur eingeladen, eigene Arbeiten einzureichen für die Schau, sondern auch eine Künstlerin oder einen Künstler von außerhalb des Vereins mitzubringen.

Huckepack geht es im Künstlerhaus 188 in Halle über die Brücke

Nora Mona Bach, die Vereinsvorsitzende des Künstlerhauses 188, mit den Kuratoren der Ausstellung Sebastian Gerstengarbe (Mitte) und Torsten Enzio Richter.

Halle (Saale)/MZ. - Man muss nur auf Ideen kommen. In Zeiten, die auch für die Kultur nicht leichter werden, erst recht. Wie man mit Fantasie und Leidenschaft eine sehr besondere Kunstausstellung auf die Beine stellen kann, ist bis zum 12. Oktober im großen Ausstellungsraum des Künstlerhauses 188 am Böllberger Weg in Halle zu sehen.