Ein Autobahndreieck im Norden Halles nimmt Formen an, nach Missbrauchsvorwürfen wendet sich eine Schule in Halle mit einem Meldebogen an Schüler und Eltern, der HFC muss den nächsten Rückschlag mit der zweiten Niederlage in Folge hinnehmen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 19. September 2025, in Halle wichtig ist.

7.20 Uhr: Ein Hallenser hat am Samstagabend einen Betrug angezeigt, weil er um mehrere Tausend Euro betrogen wurde. Auf seinem PC war eine Mitteilung erschienen, dass er gehackt worden sei und zur Problemlösung den Support eines Softwareanbieters anrufen solle.

Er rief die angegebene Telefonnummer an und gewährte dem angeblichen Mitarbeiter von außen Zugriff auf seien PC. Nebenbei wurde er zum Onlinebanking befragt.

Dann wurde ihm suggeriert, es müssten Überweisungen zum Testen der Software durchgeführt werden. So gelangten die Betrüger an das Geld vom Konto des Geschädigten.

Saals Bulls verlieren 13-Tore-Spektakel in Tilburg

6.51 Uhr: Spektakel mit 13 Toren ohne Happy End: Die Saale Bulls waren dem Sieg beim ersten Spiel in der Eishockey-Oberliga bei den Tilburg Trappers nahe.

Am Ende siegten die Niederländer aber in der Overtime. Hier lesen Sie, was Bulls-Trainer Marko Raita zum Auftakt sagt.

Missbrauch: Schule veröffentlicht Meldebogen

6.29 Uhr: Nach Vorwürfen, dass ein Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ eine Schülerin sexuell belästigt haben soll, hat die Schule reagiert.

Mit einem Meldebogen für sexuelle Übergriffe hat die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle auf die Vorwürfe gegen einen ihrer Lehrer reagiert. (Foto: Marvin Matzulla)

Auf ihrer Homepage hat sie ein Meldeformular veröffentlicht: Vorfälle können auch anonym mitgeteilt werden. Und was sagt eigentlich der Stadtelternrat zu den Vorgängen?

Pfiffe von den Fans: HFC steckt in der Krise

6.11 Uhr: In der Regionalliga Nordost ist die Herrlichkeit endgültig vorbei: Der Hallesche FC droht den Anschluss nach ganz oben zu verlieren.

HFC-Trainer Robert Schröder muss beim Halleschen FC nach der zweiten Niederlage in Folge seine erste Krise bewältigen. (Foto: Objektfoto)

Beim 0:1 im Heimspiel gegen den BFC Preussen verpassen die Rot-Weißen die Wiedergutmachung, stattdessen wächst bei den Anhängern nach der zweiten Niederlage in Folge der Unmut.

A 143: Autobahndreieck Halle-Nord nimmt Formen an

5.57 Uhr: Dem Lückenschluss ein Stück näher: Die Brücke für das neue Autobahndreieck Halle-Nord wächst - und das am Wochenende unter einer Vollsperrung der A 14.

Da wird Träger Nummer zwei in Bewegung gebracht: Das erste Fertigteil der neuen Brücke ist, wie im Hintergrund zu sehen, bereits an Ort und Stelle. (Foto: Babett Paul)

Im Jahr 2028 soll die Autobahn A 143 als Westumfahrung von Halle freigegeben werden. Damit bei Petersberg die Anbindung an die A 14 vorgenommen werden kann, war am Wochenende Geduld gefragt.