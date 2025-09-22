Seit 40 Jahren formt Frank Köhler in Halle Ruderer, macht auch als Rentner weiter. Was den 65-Jährigen antreibt und wie er dem Sport vorerst weiter erhalten bleibt.

Halle/MZ - Als Frank Köhler in den 1970er Jahren seine ersten Schritte in Halle machte, war die Idee von flachen Hierarchien noch ganz weit weg. „Rüdiger Reiche, der Olympiasieger, und Wolfang Hönig, der Weltmeister, zu denen habe ich aufgeschaut“, erzählt der gebürtige Dessauer, der eine Trainerinstitution des Ruderns ist. „Ich habe mich gar nicht in die Dusche getraut, wenn die drin waren.“