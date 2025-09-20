Im Jahr 2028 soll die Autobahn A 143 als Westumfahrung von Halle freigegeben werden. Damit bei Petersberg die Anbindung an die A 14 vorgenommen werden kann, war am Wochenende Geduld gefragt.

Dem Lückenschluss ein Stück näher - Brücke für neues Autobahndreieck Halle-Nord wächst

Bauarbeiten zum Anschluss der Autobahn A143 an die A14 bei Halle: Da wird Träger Nummer zwei in Bewegung gebracht: Das erste Fertigteil der neuen Brücke ist, wie im Hintergrund zu sehen, bereits an Ort und Stelle.

Halle (Saale)/Petersberg/MZ. - Autofahrer, die zum Beispiel Samstagnachmittag auf der A 14 in Richtung Dresden wollten, dürften nicht besonders begeistert gewesen sein. Bis zu eine Stunde standen sie im Stau, um ein Nadelöhr bei Halle zu passieren: Die Autobahn ist übers Wochenende zwischen den Anschlussstellen Wettin-Löbejün und Halle-Trotha gesperrt.