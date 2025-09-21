weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Jubiläumskonzert: Party in der Händelhalle

Ralf Schmidt feierte in der Händelhalle 40 Jahre Musikerleben als IC Falkenberg. Vor fast ausverkauftem Haus und tanzenden Fans.

Von Anja Falgowski 21.09.2025, 15:46
Gut drauf: Ralf Schmidt. Oder auch IC Falkenberg
Halle/MZ - Einen bebenden Boden und wackelnde Sitzreihen dürften in der Händelhalle so häufig nicht zu erleben sein. Am Samstagabend war es soweit: tanzende Fans vor der Bühne, Partystimmung beim Jubiläumskonzert von IC Falkenberg. Jubel und Applaus schon, bevor auch nur der erste Ton erklang, 800 verkaufte Karten – ein Heimspiel quasi für Ralf Schmidt, den geborenen Hallenser, dessen Karriere in dieser Stadt begann und deren 40 Jahre Dauer als IC Falkenberg er nun feierte.