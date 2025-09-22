Die diesjährige Herbstausstellung in der Neuen Residenz in Halle lockt mit einem eigens gebauten Gradierwerk. Außerdem sind schon jetzt die ersten Hinweise auf die kommende Weihnachtsausstellung zu sehen.

Die Neue Residenz lädt mit der Herbstausstellung zum Verweilen ein.

Halle/MZ. - Passend zum kalendarischen Herbstanfang heute, am 22. September, stehen auch in der Neuen Residenz alle Zeichen auf die gemütliche Jahreszeit. Dezente Blumenarrangements und Holzarbeiten zieren den begrünten Innenhof, der aktuell wieder seine Türen geöffnet hat.