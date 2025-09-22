Ehemalige OB-Büroleiterin unter Druck Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Direktorin des Stadtmuseums Halle
Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums gerät in Erklärungsnot. In einem anonymen Brief werden mehrere Vorwürfe gegen sie erhoben.
22.09.2025, 17:59
Halle (Saale)/MZ. - Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen innerhalb der halleschen Stadtverwaltung - jetzt sieht sie sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt: Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums. Die 59-Jährige gerät durch einen anonymen Brief unter Druck. Der Fall liegt sogar schon bei der Staatsanwaltschaft.