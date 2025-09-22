Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums gerät in Erklärungsnot. In einem anonymen Brief werden mehrere Vorwürfe gegen sie erhoben.

Halle (Saale)/MZ. - Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen innerhalb der halleschen Stadtverwaltung - jetzt sieht sie sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt: Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums. Die 59-Jährige gerät durch einen anonymen Brief unter Druck. Der Fall liegt sogar schon bei der Staatsanwaltschaft.