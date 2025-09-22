Beim Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena im April sorgten die Fans des Halleschen FC für unrühmliche Szenen und drangen in den Innenreim vor. Die Ermittlungen zogen sich über Monate, führten nun aber zu weiteren Ergebnissen.

Das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC im April stand nach Randale der HFC-Fans kurz vor dem Abbruch.

Gera/Halle/MZ/CKI - Im April kam es beim Regionalliga-Derby zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC zu unrühmlichen Szenen: In der Halbzeitpause lösten Anhänger aus dem Gästeblock einen Zaunpfahl und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Beim Versuch, in den Heimblock vorzudringen, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit Polizei und Ordnungskräften. Bereits zuvor waren Leuchtraketen aus dem HFC-Block auf das Spielfeld und in den Jenaer Fanbereich gefeuert worden. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Jena wurden nach dem Spiel 82 Anzeigen erstattet, 38 Personen erlitten leichte Verletzungen.