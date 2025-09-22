Musikalisch leuchtet George Bizets „Carmen“ in Halle im Neonlicht über einer tristen Container-City. Das Stück ist der Spielzeitauftakt am Opernhaus.

Halle/MZ - Georges Bizets „Carmen“ zum Spielzeitauftakt? Warum nicht mit dieser Auf-Nummer-sicher-Oper beginnen. Noch dazu, wenn es – zumindest laut Statistikveröffentlichung des Hauses – einen Rekord von Erstbesuchern der Oper gibt. Als Einstiegsdroge ist der unverwüstliche Repertoire-Renner von Georges Bizet jedenfalls keine schlechte Wahl. Und für eine Wiederbegegnung mit ihr, von Zeit zu Zeit, ist er es auch nicht. Es hat schon seine guten musikalischen Gründe, dass die Zuschauer dieses Stück so mögen und dass es einen Spitzenplatz im Weltopernrepertoire hält. Nicht nur die Habanera oder der Auftritt des Stierkämpfers haben Hitcharakter.