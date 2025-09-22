weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Opernhaus Halle: Die Stadt, der Müll, der Tod

Opernhaus Halle Die Stadt, der Müll, der Tod

Musikalisch leuchtet George Bizets „Carmen“ in Halle im Neonlicht über einer tristen Container-City. Das Stück ist der Spielzeitauftakt am Opernhaus.

Von Joachim Lange 22.09.2025, 13:49
Yulia Sokolik und Ki-Hyun Park oder Carmen und Don José
Yulia Sokolik und Ki-Hyun Park oder Carmen und Don José (Foto: Anna Kolata)

Halle/MZ - Georges Bizets „Carmen“ zum Spielzeitauftakt? Warum nicht mit dieser Auf-Nummer-sicher-Oper beginnen. Noch dazu, wenn es – zumindest laut Statistikveröffentlichung des Hauses – einen Rekord von Erstbesuchern der Oper gibt. Als Einstiegsdroge ist der unverwüstliche Repertoire-Renner von Georges Bizet jedenfalls keine schlechte Wahl. Und für eine Wiederbegegnung mit ihr, von Zeit zu Zeit, ist er es auch nicht. Es hat schon seine guten musikalischen Gründe, dass die Zuschauer dieses Stück so mögen und dass es einen Spitzenplatz im Weltopernrepertoire hält. Nicht nur die Habanera oder der Auftritt des Stierkämpfers haben Hitcharakter.