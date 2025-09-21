weather regenschauer
Die Hallenser waren dem Sieg beim ersten Spiel in der Eishockey-Oberliga bei den Tilburg Trappers nahe. Am Ende siegten die Niederländer in der Overtime. Was Bulls-Trainer Marko Raita zum Auftakt sagt.

Von Christopher Kitsche 21.09.2025, 19:09
Marko Raita sieht vor allem in der Defensive der Bulls noch Verbesserungsbedarf
Marko Raita sieht vor allem in der Defensive der Bulls noch Verbesserungsbedarf Foto: Objektfoto

Tilburg/Halle/MZ -  Das Spektakel hatte sich in den Ohren von Mark Raita angekündigt. Im Interview mit der MZ vor Saisonstart der Eishockey-Oberliga verriet der Trainer der Saale Bulls, dass er deutsche Musik mag – auch den Hit Atemlos durch die Nacht von Schlagerkönigin Helene Fischer.