Einer der beliebtesten Parks in Halle soll bald noch besser werden. Die Stadt plant mehrere Neuheiten für die Ziegelwiese.

Wie hier am Männertag 2025 finden auf der Ziegelwiese in Halle immer wieder größere Veranstaltungen statt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Ziegelwiese in Halle soll aufgewertet werden. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) kündigte jüngst bei einer Pressekonferenz im Stadthaus an, dass der beliebte Park einen Glasfaseranschluss bekommen soll. Damit sollen dann später mehrere weitere Entwicklungen einhergehen.