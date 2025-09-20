weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Halles Bühnen haben die Spielzeit 2024/25 mit einem unerwarteten Rekordergebnis bei Neubesuchern der Oper beendet. Damit blickt das hallesche Theater optimistisch in die Zukunft.

Von Katja Pausch 20.09.2025, 08:00
Mit der Premiere von Bizets „Carmen“ in der Fassung von Opern-Intendant Walter Sutcliffe eröffnet die Oper Halle die neue Spielzeit.
Mit der Premiere von Bizets „Carmen“ in der Fassung von Opern-Intendant Walter Sutcliffe eröffnet die Oper Halle die neue Spielzeit. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Eine Straßenszene im Dunkeln, flimmernde Leuchtreklame, flackerndes Licht - letzte Proben für „Carmen“ an den halleschen Bühnen. Mit der Oper von Georges Bizet in der Fassung von Opern-Intendant Walter Sutcliffe startet das Haus in die neue Spielzeit. Am heutigen Samstag feiert „Carmen“ in der Oper Premiere.