Saale-Schifffahrt Welche besondere Verbindung die MS „Händel II“ zur Autobahnbrücke der A 143 hat
Warum Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und seine Crew eine Extra-Tour in ihren Fahrplan aufgenommen haben und was Fahrgäste dabei erleben können.
23.09.2025, 18:01
Halle (Saale)/MZ. - Dass Halles Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und seine Mannschaft auf der MS „Händel II“ flexibel sind und sogar aus Katastrophensituationen noch das Allerbeste machen, haben sie mehr als einmal bewiesen: Als das Schiff im Frühjahr von seiner Hamburg-Jungfernfahrt zurückkam, gab es kurz vor Halle kein Weiterkommen mehr - die Saaleschleuse bei Wettin war defekt.