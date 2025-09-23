Warum Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und seine Crew eine Extra-Tour in ihren Fahrplan aufgenommen haben und was Fahrgäste dabei erleben können.

Welche besondere Verbindung die MS „Händel II“ zur Autobahnbrücke der A 143 hat

Haben aus besonderen Gründen eine neue Tour im Fahrplan der MS „Händel II“: Steuerfrau Julia Sorge (v. l.), Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und dessen Söhne Aaron und Simon, die im Familien-Unternehmen die Ausbildung zum Kapitän in der Binnenschifffahrt absolvieren

Halle (Saale)/MZ. - Dass Halles Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und seine Mannschaft auf der MS „Händel II“ flexibel sind und sogar aus Katastrophensituationen noch das Allerbeste machen, haben sie mehr als einmal bewiesen: Als das Schiff im Frühjahr von seiner Hamburg-Jungfernfahrt zurückkam, gab es kurz vor Halle kein Weiterkommen mehr - die Saaleschleuse bei Wettin war defekt.