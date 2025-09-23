Online verlieben kann hervorragend funktionieren. Aber es sind auch Betrüger und andere Kriminelle im Internet unterwegs. Was kann ich tun, um mich vor ihnen zu schützen, ohne auf die Liebe zu verzichten? Was die Polizei in Halle in Liebesdingen rät.

Wie treffe ich mich sicher mit der Bekanntschaft aus dem Netz?

Wie klappt mit der Liebe im Internet? Und wie sichert man sich gegen Betrüger?

Halle (Saale)/MZ. - Nach einer Umfrage des Vereins Bitkom hat jeder dritte Deutsche Internetnutzer schon einmal Online-Dienste zur Partnersuche genutzt. Aber wie schützt man sich vor den falschen Partnern? Denen, die Kriminelles im Sinn haben. Im Interview spricht Polizeisprecher Thomas Müller darüber, wie man sich am besten vor Straftaten schützt.