Digitale Sprechstunden waren in der Pandemie Alltag. Danach ebbte das Interesse schlagartig ab. Dabei hat das Instrument Vorteile. Wie häufig wird das Angebot in Sachsen-Anhalt genutzt - und von wem?

Mehr als 1.300 Ärzte in Sachsen-Anhalt bieten bereits eine Videosprechstunde ab. Häufig wird das etwa bei Erkältungen genutzt.

Halle/MZ. - In Corona-Zeiten haben es viele Erkrankte ausprobiert. Inzwischen nutzen in Sachsen-Anhalt wieder mehr Patienten die Videosprechstunden beim Arzt. Nach einem Rückgang in den Jahren nach der Pandemie stieg die Zahl der abgerechneten digitalen Kontakte zuletzt wieder an, so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt auf Anfrage. 2023 gab es rund 22.000 Videosprechstunden. Im vergangenen Jahr waren es dann rund 28.200 – ein Zuwachs um 29 Prozent.