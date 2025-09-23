Nach jahrelangem Missbrauch im Saalekreis endete der Prozess gegen einen 38-Jährigen mit einer langen Haftstrafe. Staatsanwaltschaft und Gericht bewerteten die Verantwortung für die Kinder besonders streng. Was sagt die Familie der Opfer zum Urteil?

Am Landgericht Halle wurde ein 38-Jähriger aus dem Saalekreis wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt.

Halle/Merseburg/MZ. - Als der Richter das Urteil gegen ihren Stiefvater wegen sexuellen Kindesmissbrauch begründet, fängt eine der drei Schwestern bitterlich an zu weinen. Denn noch einmal hat der Richter wiederholt, was ihnen angetan wurde. Ist diese Haftstrafe für diese Taten angemessen? Was sagt die Familie der Opfer?