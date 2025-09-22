Für die deutsch-italienische Kinoproduktion „Das Mädchen mit der Leica“ wurde für einen Tag auch in Halle gedreht. Welche Geschichte der Film erzählt und warum ausgerechnet Halle als Drehort ausgewählt wurde.

Alter Markt in Halle wird zum Filmset: Warum die Kuhgasse plötzlich in Paris liegt

Filmdreh in der Schmeerstraße in Halle: Hier entstehen Szenen für eine deutsch-italienische Koproduktion.

Halle (Saale)/MZ. - Neugierige Blicke aus der Straßenbahn, und auch Passanten und Radfahrer wundern sich: Rot-weiße Kegel säumen die Schmeerstraße in Höhe der Kuhgasse, ein schwarzverhüllter Kamerawagen auf Schienen fällt ins Auge, eine Gruppe Männer und Frauen in typischer 30er-Jahre-Kleidung hat sich versammelt.