Filmdreh Alter Markt in Halle wird zum Filmset: Warum die Kuhgasse plötzlich in Paris liegt
Für die deutsch-italienische Kinoproduktion „Das Mädchen mit der Leica“ wurde für einen Tag auch in Halle gedreht. Welche Geschichte der Film erzählt und warum ausgerechnet Halle als Drehort ausgewählt wurde.
22.09.2025, 20:04
Halle (Saale)/MZ. - Neugierige Blicke aus der Straßenbahn, und auch Passanten und Radfahrer wundern sich: Rot-weiße Kegel säumen die Schmeerstraße in Höhe der Kuhgasse, ein schwarzverhüllter Kamerawagen auf Schienen fällt ins Auge, eine Gruppe Männer und Frauen in typischer 30er-Jahre-Kleidung hat sich versammelt.