Zum World Clean Up Day haben in Dessau-Roßlau 14 Initiativen und ihre Helfer die Stadt gesäubert. Dabei wurden auch potenziell gefährliche Abfälle gefunden.

Tonnenweise Abfall: Beim World Clean Up Day haben Freiwillige auch potenziell gefährlichen Müll gefunden

Als eine von 14 Initiativen sammelte der Stammtisch der Vereine Roßlau zum World Clean Up Day 2025 Müll und Abfälle rund um den Elbbalkon.

Dessau-Roßlau/MZ. - Beim World Clean Up Day am Samstag, 20. September, haben Freiwillige in Dessau-Roßlau mindestens 3,6 Tonnen Müll gesammelt. Das sagte Magdalena Radefeld, Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Dessau, auf MZ-Anfrage. 1,8 Tonnen Abfall seien in Containern und 1,8 Tonnen in Säcken zusammengetragen worden.