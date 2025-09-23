Natur- und Umweltschutz in Dessau-Rosslau Tonnenweise Abfall: Beim World Clean Up Day haben Freiwillige auch potenziell gefährlichen Müll gefunden
Zum World Clean Up Day haben in Dessau-Roßlau 14 Initiativen und ihre Helfer die Stadt gesäubert. Dabei wurden auch potenziell gefährliche Abfälle gefunden.
Aktualisiert: 23.09.2025, 16:01
Dessau-Roßlau/MZ. - Beim World Clean Up Day am Samstag, 20. September, haben Freiwillige in Dessau-Roßlau mindestens 3,6 Tonnen Müll gesammelt. Das sagte Magdalena Radefeld, Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Dessau, auf MZ-Anfrage. 1,8 Tonnen Abfall seien in Containern und 1,8 Tonnen in Säcken zusammengetragen worden.