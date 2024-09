World Cleanup Dag Kippen, Korken, Teppiche und ein Fünf-Euro-Schein: Dessau-Roßlau kämpft gegen Dreckecken

An verschiedenen Orten in Dessau-Roßlau haben am Freitag und Samstag freiwillige Helfer Müll gesammelt. Mit ernüchternden Ergebnissen. Wo es in der Stadt in der Regel besonders vermüllt ist und welcher Fund sogar Freude bereitete.