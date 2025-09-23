Die Gemeinschaftsschule Muldenstein platzt durch Schülerzuwachs aus allen Nähten. Um den zu bewältigen, müsste ein Neubau für vier Millionen Euro her. Der Kreisausschuss sagt nein.

Schule in Muldenstein ist beliebte Alternative für Bitterfeld-Wolfener: Landkreis schiebt jetzt Riegel vor

Egal, wie die Schüler die Tische und Stühle in der Gemeinschaftsschule Muldenstein auch rücken, die Kapazitäten sind begrenzt.

Muldenstein. - Das Thema von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsschule Muldenstein stand bereits zweimal auf der Tagesordnung des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld. Nun kommt es zum dritten Mal auf den Tisch.