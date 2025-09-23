LIVE:
Tag der Wiederbelebung Herzdruckmassage & Co.: DRK Zeitz macht Berusschüler fit für den Notfall
Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – genau darauf bereitet das Deutsche Rote Kreuz rund 100 Berufsschüler in Zeitz vor. Wie die jungen Menschen die Aktion finden.
23.09.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - „Benjamin, hörst du mich?“ Ein junger Mann schüttelt den kleinen Jungen an den Schultern, doch es kommt keine Reaktion. Schnell legt er den Brustkorb frei, sucht den richtigen Punkt und legt die Hände auf.