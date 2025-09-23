weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Tag der Wiederbelebung Herzdruckmassage & Co.: DRK Zeitz macht Berusschüler fit für den Notfall

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – genau darauf bereitet das Deutsche Rote Kreuz rund 100 Berufsschüler in Zeitz vor. Wie die jungen Menschen die Aktion finden.

Von Margit Herrmann 23.09.2025, 19:00
Notfallsanitäter Matthias Thrandorf zeigt Angelina Uhte, die eine Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert, die Versorgung eines Säuglings während eines Herzstillstandes.
Notfallsanitäter Matthias Thrandorf zeigt Angelina Uhte, die eine Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert, die Versorgung eines Säuglings während eines Herzstillstandes. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Benjamin, hörst du mich?“ Ein junger Mann schüttelt den kleinen Jungen an den Schultern, doch es kommt keine Reaktion. Schnell legt er den Brustkorb frei, sucht den richtigen Punkt und legt die Hände auf.