Sportstätten in Weißenfels Gut für Vereine: Dort entsteht in Weißenfels neuer Kunstrasen

Der Sport- und Freizeitbetrieb investiert in einen neuen Fußballplatz. Welche Vorgeschichte die ganze Sache hat und worauf die Bauleute jetzt hoffen müssen.

Von Andreas Richter 23.09.2025, 19:00
Der erste Spatenstich für den neuen Kunstrasen in Weißenfels. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Was lange währt, sollte richtig gut werden. Deshalb war am Montagnachmittag extra auch Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres und Sport Tamara Zieschang (CDU) nach Weißenfels gekommen. Gemeinsam mit Vertretern der Kommunalpolitik und von Sportvereinen hat sie im Regen des Tages den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportkomplex an der Beuditzstraße vollzogen.