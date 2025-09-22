Nach über 20 Jahren spielen die Basketballer Syntainics MBC wieder international. Als Pokalsieger treten die Weißenfelser in der European North Basketball League an. Wir übertragen den 1. Spieltag gegen TalTech/Alexela Tallinn live aus der Stadthalle Weißenfels.

Zum ersten Mal seit 2004 spielen die Basketballer des Syntainics MBC wieder Europapokal. Wir übertragen das Spiel gegen TalTech/Alexela Tallinn im kostenlosen Livestream.

Weißenfels/DUR. – Der MBC spielt wieder international. Nach über 20 Jahren Pause startet der Syntainics MBC wieder im Europacup. Am 1. Spieltag der European North Basketball League (ENBL) empfangen die Weißenfelser am Dienstag (23.09.) den estnischen Erstligisten TalTech/Alexela Tallinn.

Zuletzt spielte Weißenfels 2004 europäisch. Seitdem warteten die Fans auf Zugabe. Dank des sensationellen Pokalsiegs ist es nun soweit. Mindestens vier Heimspiele erwarten den MBC in der ENBL, dazu kommen vier Auswärts-Partien. Die 16 besten der 27 Teilnehmer qualifizieren sich für die Play-Offs. Ziel ist das Final Four Final-Turnier im Frühjahr 2026.

Basketball-Europapokal: MBC gegen Tallin live bei uns im Stream

Erste Hürde für den MBC ist dabei Tallinn, zweite Kraft in der estnischen Hauptstadt hinter Abomeister BC Kalev. Die Mannschaft besteht größtenteils aus Studenten der Tallinn University of Technology, Kurzform TalTech. Hinzu kommen einige Routiniers, darunter Center Martins Meiers, der 2013/14 in Weissenfels aktiv war.

Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie am Dienstagabend ab 19.30 Uhr kommentiert und live.

