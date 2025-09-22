weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Klarer Favorit gegen Tallinn: Endlich wieder Europapokal: Startet der MBC mit einem Sieg?

Der Syntainics MBC startet gegen Tallinn in den Europapokal. Es ist zugleich der Pflichtspieleinstand für Trainer Marco Ramondino.

22.09.2025, 12:33
Charles Callison (r.) ist einer der Hoffnungsträger des MBC.
Charles Callison (r.) ist einer der Hoffnungsträger des MBC. (Foto: Imago/Schulz)

Weißenfels/MZ/FAB - 21 Jahre lange mussten die Fans des Syntainics MBC auf einen Europapokalabend warten. 2004 gewann der Basketball-Bundesligist aus Weißenfels den FIBA Europa Cup. Jetzt heißt die Herausforderung European North Basketball League (ENBL). An diesem Dienstag (19.30 Uhr/MZ.de) ist der estnische Erstligist Tallinn zu Gast in der Stadthalle.