Der Syntainics MBC startet gegen Tallinn in den Europapokal. Es ist zugleich der Pflichtspieleinstand für Trainer Marco Ramondino.

Endlich wieder Europapokal: Startet der MBC mit einem Sieg?

Charles Callison (r.) ist einer der Hoffnungsträger des MBC.

Weißenfels/MZ/FAB - 21 Jahre lange mussten die Fans des Syntainics MBC auf einen Europapokalabend warten. 2004 gewann der Basketball-Bundesligist aus Weißenfels den FIBA Europa Cup. Jetzt heißt die Herausforderung European North Basketball League (ENBL). An diesem Dienstag (19.30 Uhr/MZ.de) ist der estnische Erstligist Tallinn zu Gast in der Stadthalle.