Vom verfallenen Fachwerkhaus, das saniert wurde, bis zum Neubau: Die Planungsgenossenschaft qbatur Quedlinburg hat seit ihrer Bürogründung fast 200 Projekte umgesetzt, mehr als die Hälfte davon in der Welterbestadt. Welche dazu gehören, ob es ein Lieblingsprojekt gibt, und welchem Projekt sich die Architekten gern widmen würden.

Quedlinburg/MZ. - Da sind der Umbau des ehemaligen Trinkwasserhochbehälters auf dem Strohberg in Quedlinburg zu einem Kulturzentrum unter der Sternwarte, die Sanierung und der Umbau der Mummentalschule zum Wohnhaus oder – ganz aktuell - die Sicherung des einsturzgefährdeten Barockhauses Weberstraße 6 und vieles mehr: Knapp 200 Projekte hat das Team der heutigen Planungsgenossenschaft qbatur aus Quedlinburg gemeinsam mit Bauherren umgesetzt, mehr als 100 davon in der Welterbestadt. Gibt es darunter ein Lieblingsprojekt?